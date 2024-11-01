شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضي تحيي حفلها بساقية الصاوي رغم تعرضها لكسر في قدمها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيت النجمة حنان ماضى حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، وعلى الرغم من تعرضها لكسر في قدمها قبل الحفل، ولكن حرصت على إحيائه، وقدمت خلاله عددا كبيرا من أغانيها بالإضافة إلى تترات المسلسلات التى ارتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينيات حتى الآن منها "شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى، عصفور، غناك يا بحر، وانت بعيد، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس، وغيرها من الاغانى التي تفاعل معها الجمهور، كما حرص على حضور الحفل الفنان شريف دسوقى .



شريف دسوقى فى حفل حنان ماضى



حنان ماضى بحفل ساقية الصاوى



حنان ماضى

يذكر أن حنان ماضى قدمت مؤخرا حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على مسرح أوبرا دمنهوروأكدت حنان ماضى في حوار سابق مع قناة الحياة : حاسة أن ربنا بعتني للناس دي علشان أبسطهم، وأنا جاية أبسطهم"، مشيرة إلى أن ذوق الجمهور يتغير، وأصبح الشباب يهتم بالفنانين الذين في سنهم أما حين يظهر النجوم القدامي فسيعلمون بوجودهم وأنهم على الساحة، مشيرةً إلى أن كل ما قدمته كان يهدف لبقاء الأعمال وأن تظل حية في وجدان الناس وهو أهم شيء بالنسبة لها.