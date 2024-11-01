شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي وأحمد داود وأبطال فيلم الهوى سلطان يحتفلون بعرضه الخاص الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أبطال فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داود بعرضه الخاص يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وهو نفس اليوم الذي يشهد عرضه بالسينمات في مصر.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" روجت للعمل خلال الأيام الماضية، حيث طرحت بوسترات تشويقية فردية وثنائية لأبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، وظهر خلال البوسترات الثنائية، منة شلبي وأحمد داود، وبوستر يجمع منة شلبي وأحمد خالد صالح، وآخر لأحمد داود وجيهان الشماشرجي، ومنة شلبي برفقة جيهان الشماشرجي، وآخرهم أحمد داود وأحمد خالد صالح، أما البوسترات الفردية، جاء: خالد كمال، عماد رشاد، فدوى عابد.

وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسري.