شكرا لقرائتكم خبر عن مؤرخة تصف فيلم Gladiator II بـ "العبث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت الدكتورة شادي بارتش، أستاذة الكلاسيكيات في جامعة شيكاغو - ومؤلفة العديد من الكتب عن روما القديمة، فيلم Gladiator II بأنه "عبث هوليوودي".

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم Gladiator 2 في دور السينما في 22 نوفمبر المقبل، ويلعب النجم العالمى بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

في مقال نشرته صحيفة The Hollywood Reporter ، حاولت بارتش فصل الدقة التاريخية للفيلم الملحمي القادم عن تسلسلاته الأكثر جنونًا، مثل استخدام أسماك القرش في الكولوسيوم المغمور بالمياه، والذي نال بالفعل كلا من الثناء والتكذيب من المشاهدين عند الكشف عنه في مقطع دعائي للفيلم.

وكتبت بارتش: "لا أعتقد أن الرومان كانوا يعرفون ما هو القرش"، على الرغم من أنها أضافت أن المعارك البحرية كانت تُعقد في الساحة.

وعن استخدام وحيد القرن في الكولوسيوم، تشير بارتش إلى أن قصيدة كتبت ذات مرة في عام 80 بعد الميلاد "عن وحيد قرن يرمي ثورًا إلى السماء"، على الرغم من أنها ليست من نفس سلالة الثور في الفيلم، الذي أخرجه المخرج العالمى ريدلي سكوت، وأوضحت أنه لا يوجد أيضًا دليل على أن المصارعين كانوا يمتطون وحيد القرن.

يظهر مشهد آخر في فيلم Gladiator II نبيلًا رومانيًا يحتسي الشاي في مقهى أثناء قراءة الصحيفة، وهو ما أشار إليه موقع The Hollywood Reporter، أنه أمر غير حقيقى حيث لم يتم اختراع آلة الطباعة إلا بعد 1200 عام

وأضافت بارتش: "كان لديهم أخبار يومية - Acta Diuma - لكنها كانت محفورة ومُوضعة في مواقع معينة، وكان عليك الذهاب إليها، ولم يكن بإمكانك الاحتفاظ بها في مقهى، كما انهم لم يكن لديهم مقاهي!".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن فيلم Gladiator 2 من انتاج شركة باراماونت بيكتشرز وهو تكملة الجزء الأول الذي عرض عام 2000 لنفس المخرج ريدلي سكوت وحاز به على جائزة الأوسكار، ووفقاً للتقرير الذي استند على اراء الحاضرين فإن الجزء الثاني من الفيلم يشعل الشرارة لسكوت، والمرشح لجائزة الأوسكار ثلاث مرات، ليكون في السباق للفوز بجائزة الأوسكار التي طالما طال انتظارها، بالإضافة إلى ذلك، أصبح نجومه بول ميسكال ودينزل واشنطن الآن من المتنافسين في سباقات التمثيل الخاصة بهم.