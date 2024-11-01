شكرا لقرائتكم خبر عن شروق إبراهيم موظفة بنك في مسلسل "رقم سري" والعرض قريبًا على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة شروق إبراهيم عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "رقم سري"، والذي ينطلق خلال أيام قليلة على قناة DMC وعبر منصة WATCH IT بشكل حصري، لافتة إلى أن العمل يضم كوكبة من النجوم وقصته تحمل طابع تشويقي مميز.

وأكدت شروق أنها تقدم شخصية "أميرة" والتي تعمل في البنك الذي تحدث فيه أحداث العمل، لافتة إلى أنها صديقة مقربة لبطلة العمل ياسمين رئيس وعدد كبير من نجوم المسلسل والذي من ضمنهم أحمد الشامي ورانيا منصور ونادين فرج وأخرين .

وأشارت إلى أنها قامت بعمل أودشن على الدور وتمت الموافقة عليها من قبل المخرج محمود عبد التواب الذي عبرت عن سعادتها الكبيرة بالتعاون معه في هذا المسلسل، لافتة الى أن المسلسل يحمل الكثير من المفاجأت طوال أحداثه بسبب حادث كبير سيحدث منذ أولى حلقاته .

وعن تعاونها مع ياسمين رئيس قالت :"العمل مع ياسمين رئيس مميز ورائع فهي شخصية لطيفة على المستوى الشخصي، كما أن كافة العاملين بالمسلسل لديهم روح طيبة تجعل اللوكيشن في حالة بهجة كبيرة خلال التصوير"، وتمنت شروق أن تجد القبول الجماهيري على شخصيتها في العمل .

تفاصيل قصة مسلسل رقم سري

المسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عالم الـ AI وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، حيث يتناول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI.

و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

أبطال مسلسل رقم سري

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

