فن ومشاهير

إليكم أول تعليق من حسين فهمي على وفاة شقيقه مصطفى فهمي

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ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري حسين فهمي على وفاة شقيقه الممثل المصري مصطفى فهمي، بأول حديث له بعد رحيل شقيقه.


وشارك الممثل المصري الجمهور صورتين لشقيقه، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون... يُقام العزاء يوم الأحد المقبل الموافق فيه 3 نوفمبر، في مسجد عمر مكرم... رجاءً قراءة الفاتحة والدعاء".
وكان تلقى حسين فهمي خبر وفاة شقيقه مصطفى فهمي، أثناء تواجده في الجونة من أجل المهرجان، وقد أصيب بصدمة كبيرة وحالة من الإنهيار، وتوجه فوراً إلى القاهرة لحضور مراسم تشييع شقيقه.
وقد خيم الحزن على أجواء المهرجان بسبب رحيل مصطفى فهمي، وقبله رحيل الممثل المصري حسن يوسف، ليقرر عدد كبير من الممثلين والفنانين مغادرة المهرجان لحضور مراسم التشييع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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