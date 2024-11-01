من الجونة.. بشرى تطالب بعودة احتفالية عيد الفن بعد توقفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طالبت الفنانة بشرى، عودة الاحتفال بعيد الفن مرة أخرى بعد توقفه، وتكريم الرموز الفنية الكبيرة، وذلك خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

ونشرت بشرى، فيديو من احتفالية سابقة لعيد الفن، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظة تكريم الفنان الراحل حسن يوسف في عيد الفن بحضور المستشار عدلي منصور والرئيس السيسي وشرفت بتقديم الحفل مع الزميل أحمد السعدني منذ أكثر من ١٠ سنوات وكان مخرج الحفل تليفزيونيا الأستاذ هيثم البيطار".

وتابعت: "وكرمت في هذه الليلة أيضا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والمنتجة والممثلة النجمة ماجدة الصباحي وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب واعتذرت النجمة نادية لطفي عن الحضور لكن حضرت الى الأوبرا شخصيا قبلها بيوم لتقديم إعتذارها شخصيا".

واستكملت: "كما كرمت شخصيات مؤثرة فنيا في مصر والوطن العربي بحضور نجوم مصر على المسرح منهم الأستاذ حسين فهمي والراحل فاروق الفيشاوي والنجمة ليلى علوي و شارك النجوم في تقديم الحفل وكانت احتفالية عظيمة بالفن المصري".

وأختتمت: "السؤال هنا أين عيد الفن؟، لماذا توقف الاحتفال به؟.. أطالب بضرورة عودة هذه الاحتفالية الرسمية المصرية".

يذكر أن، بشرى تحضر اليوم الجمعة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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