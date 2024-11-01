ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور، صورة جديدة برفقة زميلها الممثل السوري معتصم النهار، عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص.

وقد ظهر الثنائي من المملكة العربية السعودية، ومن الواضح أنهما بدأ التحضير لمسلسلهما الجديد.

ويتعاون دانييلا رحمة ومعتصم النهار سوياً هذا العام من خلال مسلسل "نفس"، إلى جانب الممثل السوري عابد فهد والممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله، من إخراج إيلي السمعان، وتأليف الكاتبة السورية إيمان سعيد، وهو التعاون الأول بين شركة الصباح ودانييلا رحمة.

وكانت أعلنت دانييلا رحمة تعاقدها مع شركة الصباح، ونشرت صوراً تجمعها بالمنتج اللبناني صادق الصباح، من داخل مقر شركة الصباح، وعلقت كاتبة: "رسميًا بدأت الإستعدادات لـ رمضان 2025".

كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة تجتمع بـ معتصم النهار بهذه الصورة.. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.