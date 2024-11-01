شكرا لقرائتكم خبر عن عودة للتمثيل وعايزة أحذف آخر 10 سنين.. التصريحات الكاملة لشيرين عبد الوهاب مؤخرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما خرجت في تصريحات عبر لايف أخير على السوشيال ميديا أكدت فيه عدة تصريحات بشأن الغناء والتمثيل.

شيرين عبد الوهاب تطرقت لإمكانية عودتها للتمثيل من جديد وقالت عن ذلك: "نفسي أقدم دور مختلف، مثلاً فلاحة أو صعيدية".

وعن أزماتها الأخيرة أكدت أنها ترغب في حذف آخر 10 سنوات من حياتها وعدم التطرق لها مطلقًا ووصفت ذلك بأنها أشبه بمن عاد من الأسر.

أيضًا تطرقت شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها قائلة: "بشكر جمهوري على دعمه الكبير ليا وأنه عمر ما تخلي عني".

في حين عبرت عن أنها تعمل منذ أن كانت صغيرة بقولها: "أنا بشتغل من وقت ما كان عمري 13 عامًا بالظبط، وأوقات كتير بحس إني عايزة ارتاح".

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب وجهت الشكر فى وقت سابق من الشهر الماضى لكل من هنأها بعيد ميلادها، في رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الرسمية الخاصة بها، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة.



وقالت النجمة شيرين في رسالتها: "عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني اللي هما عائلتي الكبيرة اللي عايدتني بمناسبة عيد ميلادي وأثروا فيا جدًا جدًا السنة دي، معايدة المطربة سميرة سعيد النجمة الكبيرة الديفا صديقتي الغالية، ومها صاحبتي مش هنسى أبدًا جمال الفويس بتاعكم وجمال المعايدة بتاعتكم".

وتابعت: "شكرا ربنا يخليكم ليا حبايب قلبي بخاف عليكم أكتر من أي حاجة، أستاذ بهاء الدين محمد وأستاذ وائل جسار وأستاذة لميس الحديدي وويجز حبيبي؛ بهاء حبيب قلبي ووائل جسار نجم كبير جدًا جدًا وعزيز على قلبي وأخويا وبقوله ربنا يكون في عنكم وتشوفوا لبنان كلها خضرة ومتعمرة، ونرجع تاني ضيوفكم زي ما كنا بنروح وبتشيلونا من على الأرض شيل.. يا رب يكون مع لبنان يا رب".

وأضافت: "وطبعا الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي، حبيبتي وأستاذتي وحبيبة قلبي، والمطرب ويجز يا روح قلبي شكرا.. شكرا على معايدتك الجميلة الرقيقة.. أنت رقيق وحساس وشكرا يا حبيبي قوي، وبالنسبة للملحنين أستاذنا بقى عزيز الشافعي حبيبي وصديقي هو تامر حسين وتوما دول ليهم معزة خاصة في قلبي دول ساعدوني وبنوني من جديد عايز أقول لهم أن أنا نجاحي ده أهديه لكم عشان انتم شركاء فيه وأنا مبسوطة أوي أوي أن أنا بقى ليا صحاب زيكم، ناس نضاف وفنانين حقيقيين ربنا يخليكوا ليا".