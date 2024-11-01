شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزي عن رحيل حسن يوسف ومصطفى فهمي: فقدت إخوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سهير رمزي عن حزنها الشديد بفقد النجمين حسن يوسف ومصطفى فهمي، واللذان رحلا عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية، قائلة: "ربنا يجعل مثواهما الجنة".

وتابعت سهير رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي: "كانوا أشقاء حقيقيين بالنسبة لي، وكانوا يحترمونني ويحترموا مشاعري، ومهما أحكي وأتحدث عن الكواليس التي كانت بيننا وبين الأساتذة الكبار مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز لن أوفيهم حقهم، كانوا دائما بيخافوا عليّ وفي الأزمات كنت أجدهم بجانبي، أتذكر وقت وفاة والدتي كلهم تواجدوا بجانبي، بالفعل أنا فقدت إخوتي، قلوبنا موجوعة بجد على رحيل حسن يوسف ومصطفى فهمي، تركوا إرثًا فنيًا كبيرًا جدًا، كانوا مدرسة فنية".

وعن علاقتها بحسن يوسف، أشارت: "حسن يوسف أخ غالي وزوج أخت غالية، ربنا يصبر شمس البارودي وهي تستاهل كل خير، فقدت في وقت قصير ابنها وزوجها، هي في امتحان كبير وربنا يصبرها، أنا اشتغلت مع الراحل مسلسل في 2013 وللأسف لم يكتمل أو يعرض وكان ما زال متألقًا وملتزمًا في تقديم أعماله، أتذكر له خلال تصويرنا فيلم (شياطين في إجازة) كنا نصور في البحر وأنا لا أجيد السباحة وكنت سأغرق ولكن هو كان سباحًا ماهرًا وأنقذني، وآخر مكالمة بيننا كانت من حوالي 9 شهور ولآخر لحظة كان يتحدث عن الفن".

أما عن الفنان الراحل مصطفى فهمي، قالت: "أما مصطفى فهمي كان برنس حقيقي في معاملاته وأسلوبه وطريقته في الكلام، ويأتي في لوكيشن التصوير قبل كل الناس هو أمر أصبح غائبا عن الجيل الجديد، وأتذكر مؤخرًا تصويري عمل فني وكنت أنتظر بالساعات فنانين صغار وهو أمر غريب للغاية".

وكان الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضى عن عمر ناهز 90 عامًا، تاركا وراءه مسيرة فنية كبيرة، وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور أسرته وأصدقائه المقربين، ومن المقرر أن تستقبل أسرته العزاء غدا السبت من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

أما الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس بعد صراعه مع مرض السرطان، وشيعت جنازته ظهر أمس من مسجد النيل بالدقي، ودفن بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر، ومن المقرر أن تستقبل أسرته عزائه يوم الأحد المقبل من مسجد عمر مكرم.