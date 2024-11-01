شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السينمائيين يلتقي وفدًا من كردستان العراق للتعاون المشترك بالمجال الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فوده، نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، وفدًا من مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، بكردستان العراق، وحضر اللقاء كل من الدكتور سعد الهموندي، رئيس مؤسسة رؤى، والدكتور هشام فالح، المدير التنفيذي للمؤسسة ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة صلاح الدين، والدكتور حسام الغزالي، مدير قسم التدريب والتطوير ومدير البرامج في قناة سامراء الفضائية، وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة نقابة السينمائيين الدكتور ابراهيم حطب، والمخرج عبد الحكيم التونسي.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجمهورية مصر العربية، وتوطيد الروابط الثقافية والفنية بين الشعبين، وأشار نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة أن مصر داعم دائم للتعاون بين الأشقاء في كردستان العراق، وروابطنا تاريخية فى مجالات عدة، والأدلة على ذلك الدور الثقافى لشعراء وأدباء وفنانين.

وأضاف "فودة": زيارة وفد من إقليم كردستان العراق لتوقيع برتكولات تعاون مع نقابة السينمائيين لتبادل الخبرات والوفود، مبادرة لها أهميتها وتصب فى مصلة الطرفين حيث أن مؤسسة "رؤى للدراسات والتوثيق" من أهم المؤسسات الرائدة، وكان لزيارتهم مصر أثرها البالغ فى تأكيد عمق العلاقات بين مصر وشعب كردستان العراق، حيث قام الوفد بزيارات عدة لمؤسسات وشخصيات منها مدينة الإنتاج الإعلامين والأزهر الشريف، والتليفزيون المصري، ونقابة الصحفيين،وعقدت لقاءات مع شخصيات إعلامية منهم الإعلامي محمود سعد، وشخصيات ثقافية وتم مناقشة إمكانية مشاركة كردستان العراق فى الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقد أشاد الحاضرون للقاءات بالدور الريادي لمصر في العالم العربي وتأثيرها العميق والمتجذر في الثقافة والتاريخ العربي، كما تطرق النقاش إلى أهمية تأطير وتعزيز الأخوة العربية الكردية، حيث أبدى الجانبان حرصهما على تعميق التعاون الثقافي والفني بين الجانبين، وذلك من خلال تبادل البرامج والمشاريع الفنية المشتركة، التي تسهم في تقريب وجهات النظر وإثراء التبادل الثقافي بين الأجيال.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه الرؤية المستقبلية بين الدول العربية وإقليم كوردستان، بما يسهم في تحقيق التقارب الثقافي وتعزيز الوعي بالهوية المشتركة التي تجمع الشعوب العربية والكردية.

ومن جانبه قال الدكتور سعد الهموندي، رئيس مؤسسة رؤى بأن زيارة وفد مؤسسة رؤى يأتى في إطار التعاون المشترك بين الشعبين المصري والكردي، وعمق العلاقات التى يوثقها التاريخ الطويل بين البلدين ،وسيتم فيها تفعيل التعاون فى مجالات عدة ،وتوقيع برتكولات تعاون مع نقابة المهن السينمائية واتحاد الفنانين العرب ، وتبادل خبرات بين الجانبين فى مجالات أخرى .



وفد كردستان العراق في زيارة نقابة السينمائيين