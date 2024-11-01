بينار دينيز تستعرض حملها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة التركية بينار دينيز صورة لها ببطن منتفخ، استعرضت فيها حملها، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



ونالت اعجاب الكثير من المتابعين.

على صعيد آخر إحتفل الممثلان التركيان بينار دينيز وكان يلديريم مؤخرا بحفل زفافهما للمرة الثانية في تركيا ضمن حفل عائلي خاص.

وأقام الثنائي بمناسبة زواجهما حفل عشاء خاص ونشرت صحيفة ennmagazine تفاصيل الحدث.

وكانت تجنبت دينيز تأكيد أو نفي خبر حملها، خاصة بعد أن عاد إلى الواجهة بعد إطلالتها بحفل العشاء الخاص، وعلقت على الخبر مكتفية بالقول: "أحلامنا بدأت تتحقق شيئًا فشيئًا.

