شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق بأشهر أغانيه فى حفله الغنائي بالجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا أمس على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ".

وعلى مدار ساعتين تفاعل الحضور مع الهضبة الذي قدم لهم باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل: ده لو اتساب، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك، واختتم الحفل بأغنية هتدلع.

ووجه عمرو التحية للحضور خاصة زملائه الفنانين وكذلك ضيوف المهرجان والقائمين على الحفل.

جدير بالذكر أن عمرو دياب سيحيي حفلاً غنائيًا جديدًا، يوم الجمعة 8 نوفمبر المقبل، تحت شعار "حدث العام"، ويقدم خلاله باقة مميزة من أغانيه.



عمرو دياب



حفل عمر دياب



الفنان عمرو دياب



حفل عمرو دياب بالجونة



حفل بالجونة



عمرو دياب



دياب يتألق



الهضبة