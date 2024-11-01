شكرا لقرائتكم خبر عن تريندات الفن.. محمد كارتر يوضح سبب عدم إنجابه من شيماء سيف.. والليثي يرثي ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر نجوم الفن تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، منهم الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، بعد حديثه لأول مرة عن معاناته من مشكلة في الإنجاب، وأن السبب لم يكن زوجته أو وزنها الزائد من قبل.

ونشر محمد كارتر صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها انتي لو خسيتي هاتخلفي ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها ايوة كده خسيتي يعني هاتخلفي".

وتابع: "وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولولي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًا بس النصيب والقدر خلها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيء بميعاد وإحنا لسه ميعادنا مجاش وهايجي إن شاء الله".



محمد كارتر

كما تفاعل الجمهور أيضًا مع مقطع فيديو نشره الفنان إسماعيل الليثي لأغنية "ضهري كان مسنود عليك"، عبر حسابه على "إنستجرام"، يرثي فيه ابنه ضاضا الذي رحل عن عالمنا منذ شهر تقريبا إثر سقوطه أثناء لهوه.