شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: التمثيل زمان كان أكثر جدية وكنت بخاف جدا من المخرج حسن الإمام والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة الكبيرة لبلبة إنها حينما تشاهد نفسها في الأفلام وهي صغيرة تستغرب من أدائها وحركاتها، وكانت تسأل والدتها عن كيفية أدائها هذه الأدوار، حيث لم تتذكر كل الأدوار، مضيفة: "كنت أسأل أمي هل في حد وجهني والحركات اللي كنت بعملها كانت تقولي لا كنتي بضيفي من عندك".

وأوضحت لبلبة، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة ON، أن هناك فرقا بين الشغل مع نجوم زمان والوقت الحالي، قائلة: "كان في جدية في الشغل زمان ومكنش في التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي، ومكنش في تطور التصوير والكاميرات، لكن علمنا أفلام قوية وحلوة ولحد دلوقتي عايشة".

وتابعت: "زمان كان في جدية في الشغل وكان التعب أكثر وإعادة المشاهد كان فيها تكاليف كثيرة على المنتج، إنما دلوقتي في إعادة عادي وكان الشغل صعب والمذاكرة زمان كانت أكثر ومفيش هزار"، مشيرة إلى أنها كانت تخاف جدا من المخرجين حسن الإمام وعاطف الطيب.