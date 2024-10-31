شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: أفضل شيء يميزني الرضا ونفسي التخلص من إحساس الطفولة من جوايا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة الكبيرة لبلبة، أن أفضل شيء تتميز به هي الرضا وداخلها رضا وتسامح كبير وتحب الخير لكل الناس، قائلة: "نفسي اشيل احساس الطفولة من جوايا وساعات بتكسف، ومن صغري تعلمت مبصش لغيري ومليش دعوة بحد".

وأضافت لبلبة، خلال لقاءها ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة on، أنها حينما تجد زميلة لها ناجحة في دور تبادر بالاتصال بها وتهنئتها وتبحث عن الأدوار الناجحة دائما، قائلة: "لا يمكن اتغير وساعات اشوف ناس كانوا بيقابلوني بشكل وبعدين بقوا يقابلوني بشكل تاني وأقول ليه اتغيروا وأنا متغيرتش".

واستكملت: "أنا مشهورة من صغيري وموضوع أني ابقى فنانة وعندي جمهور كبير مبقتش حاجة غريبة وهي حاجة عادية ولا استغربها، وأنا عملت 93 فيلم ولسه في فيلمين في مرحلة التجهيز".

