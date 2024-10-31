شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء ورحلة تألق آخر 4 سنوات.. إرهابى وتاريخى ورومانسى وعلاقات متشابكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنان محمد علاء يركز في اختيار أدواره بشكل كبير، إذ يقدم مع كل عمل له دور مغاير تماماً عما سبقه خلال السنوات الأخيرة ليبني له رصيداً وقاعدة جماهيرية استطاع من خلالها أن يصبح بين أهم الفنانين في جيله في السنوات الأخيرة مما منحه ثقة المنتجين وبات يتصدر البطولة بأعمال هامة آخرها مسلسل وتر حساس الذى يعرض حالياً على شاشة قناة ON.



محمد علاء الذى يقدم حالياً بمسلسل وتر حساس دور مختلف تماماً عبر شخصية الزوج الذى يعاني من أزمات مع زوجته – إنجى المقدم- وسط إعجاب بابنة خالتها – صبا مبارك – مع محبة من صديقة زوجته أيضاً – هيدي كرم – في علاقات شائكة بقالب درامى مثير سبق وقدم في السنوات الأخيرة أدوار أخري مغايرة تماماً مثلما يظهر في آخر 4 سنوات على وجه التحديد.



عام 2020 قدم محمد علاء دوراً مميزاً بمسلسل البرنس الذى تألق فيه بدور أخو محمد رمضان، مع خط درامي مميز في الأحداث يجعله في محبة مع زوجة شقيقه أحمد زاهر الذى يعتبره بمثابة ابنه.



في العام التالي 2021 قدم في مسلسل الاختيار دور الإرهابى همام، والذى لعبه بصورة مغايرة تماماً عما تم تقديمه وقتها، مسلطاً الضوء على نواحي عديدة في شخصية رجل سعى دائماً في الخفاء من أجل زعزعة استقرار الدولة .

محمد علاء وفى عام 2023 ظهر بتحدى آخر عبر مسلسل "رسالة الإمام" بدور تاريخي لاعباً شخصية صهيب الذى يختلف في كل شيء عما قدمه قبلها، ليأتي عام 2024 مع مسلسل "صيد العقارب" مقدماً دور زوج غادة عبد الرازق، الذى يمر بمنعطفات عديدة مع علاقتهما بسبب خلافات العائلتين.

ليأتى الدور على مسلسل وتر حساس ليثبت محمد علاء أنه يسير في خط مغاير تماماً يحاول أن يبنيه لنفسه وألا يستغل نجاح أي دور له ليقدم آخر على شاكلته، وإنما يسعى دائماً للتجديد.