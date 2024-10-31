شكرا لقرائتكم خبر عن "سيني جونة للأفلام القصيرة" يعلن عن المشاريع الفائزة بمنح الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

أعلن برنامج "سيني جونة للأفلام القصيرة" عن الفائزين بمنح الإنتاج في دورته الأولى، حيث يعتبر هذا القسم الواعد الجديد ضمن ذارع الصناعة لمهرجان الجونة السينمائي، مخصصًا للنهوض بالأفلام القصيرة المصرية، ودعم سرد القصص المحلية الأصيلة.

اختيرت المشاريع الفائزة بناءً على قوة وجودة القصص المقدمة، والمعالجات الفنية التي تكشف عن مخرجين واعدين جدد، ويؤكد هذا الاختيار على مهمة "سيني جونة للأفلام القصيرة" في دعم الأصوات الفريدة التي تُعزز المشهد السينمائي في مصر.

في دورته الأولى، اختار البرنامج ثلاثة مشاريع متميزة لتلقي منحة إنتاج سخية وجاء هذا الاختيار بعد جلسة عرض للمشاريع أمام لجنة تحكيم تضم المخرج والمنتج شريف البنداري، والمخرج سامح علاء، والمخرجة مي عودة، والتي عُقدت ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة في مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس 31 أكتوبر، بحضور كامل من محترفي الصناعة.

الفائزون بمنح إنتاج سيني جونة للأفلام القصيرة لعام 2024 هم:

الجائزة الأولى بقيمة مليون جنيه مصري: فيلم "في مثل هذه اللحظات، يجب أن تبكي" إخراج أحمد صبحي، وإنتاج مروة تمام.

الجائزة الثانية بقيمة 750.000 جنيه مصري: فيلم "ليلة وفاة الحاج عبد الجواد" إخراج حذيفة عبد الحليم، إنتاج نورا عبد الرحمن.

الجائزة الثالثة بقيمة 500.000 جنيه مصري: فيلم "شجر الليمون" إخراج مريم ناصر، إنتاج محمد جابر.

بالإضافة إلى الجوائز الرسمية الثلاث، رأت لجنة التحكيم إمكانات كبيرة في أحد المشاريع المتنافسة، وقررت منح جائزة خاصة تتمثل في جلسات إرشاد وتطوير لدعم مشروع واعد. فاز بها فيلم "عِظام أبي" من إخراج بيشوي يوسف وإنتاج رامي الجابري.