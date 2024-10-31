شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وفاة شقيقه.. رئيس القاهرة السينمائى يستقبل وفدا من مهرجان شنغهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفدا من مهرجان شنغهاي السينمائى، حيث التقى الوفد رئيس المهرجان الفنان حسين فهمى، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا، وذلك قبل وفاة الفنان مصطفى فهمى، شقيق رئيس المهرجان.

وضم الوفد شيلا تونج نائبة المدير العام للمهرجان الصينى والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.

واطّلع الضيوف على أجواء العمل بمهرجان القاهرة الذي يستعد لإطلاق دورته الـ45 ، وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من حماس وتفاعلوا معه، كما تم بحث فرص التعاون بين المهرجانين، ومنها الاتفاق على تنظيم أسبوع لمصر فى النسخة القادمة من مهرجان شنغهاى، وتبادل الخبرات والأسماء البارزة فى صناعة السينما بين كلا المهرجانين، سواء فى تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم.