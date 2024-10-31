شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة الفيلم الفلسطينى "شكرا لأنك تحلم معنا" بحلق المسافة صفر فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

حضر صناع الفيلم الفلسطينى "شكرا لأنك تحلم معنا"، الذى يعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة على السجادة الحمراء، حيث ظهروا بإطلالات سوداء كما ظهرت مخرجة الفيلم ليلى عباس بحلق على هيئة سهم أحمر "المسافة صفر" وهو السهم التى تستخدمه المقاومة فى حربها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلى.

توافد الفنانون علي السجادة الحمراء للفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا"، الذى يعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة منهم، سمية الألفي، جهاد حسام الدين، محمد حاتم.



المخرجة ليلى عباس



ليلى عباس بحلق على هيئة سهم أحمر

تدور أحداث الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.



ليلى عباس مهرجان الجونة