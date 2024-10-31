شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء العرض الخاص لفيلم "دراكو رع" حدادا على مصطفى فهمى وحسن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صُناع فيلم "دراكو رع" إلغاء العرض الخاص للفيلم، والذى كان مقررا له أن يكون يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر، وذلك حدادا على رحيل الفنان مصطفى فهمى، الذى وافقته المنية يوم 30 أكتوبر والفنان الكبير حسن يوسف الذى سبقه بيوم.

فيلم"دراكو رع" انطلق عرضه فى دور العرض السينمائى فى مصر والدول العربية أمس الأربعاء 30 أكتوبر، وهو بطولة الثنائى الكوميدى خالد منصور، وشادى ألفونس، اللذان قاما بتأليفه بالمشاركة مع محمود الفار، ومينا خزام، كما يضم طاقم العمل مجموعة من النجوم، بينهم مروان يونس، وإسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى المواهب الشابة مثل "ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، وهاني قنديل، ويظهر كل من نور قدري والممثلة اللبنانية داليدا خليل في أدوار خاصة

ويقدم فيلم "دراكو رع" رؤية مبتكرة عن مصاصي الدماء، حيث يتناول العلاقة بين الشقيقين "أحمس" و"رمسيس"، اللذين قررا الاختباء لآلاف السنين بعد هزيمتهما في حرب ضد البشر في العصور القديمة، ومع ذلك، تجبرهما الظروف على الظهور مرة أخرى والعودة إلى مواجهة البشر في إطار كوميدي وخيالي، وهو تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء "الفامبيرز"،عبر العصور بصبغة كوميدية.