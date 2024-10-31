عمرو دياب يتعاقد مع سوني لعرض أعماله حصريا

التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لـ عمرو دياب

عمرو دياب: أنا سعيد للغاية ببدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي

عمرو دياب مع رامي محسن المدير العام لشركة سوني ميوزك إنترتينمنت الشرق الأوسط - الصورة من المكتب الإعلامي للفنان عمرو دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:57 مساءً - تعاقد النجم الكبيرمع سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط عن لعرض أعماله وأغانيه.يحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لـ عمرو دياب باعتباره أكثر الفنانين مبيعًا مع مسيرته الرائعة التي امتدت لعقود من الزمان حصل خلالها على العديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية وخمس جوائز الأسطوانة البلاتينية وست جوائز الموسيقى الأفريقية.وستعمل الشراكة على الاستفادة من شبكة الشركة العالمية لاستكشاف الأصوات والشراكات المبتكرة، مما يثري جاذبيته الدولية.وقال عمرو دياب: "أنا سعيد للغاية ببدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي الموسيقية مع Sony Music وإن التزامهم برعاية النمو الفني يتماشى مع رؤيتي لمستقبل موسيقاي وترقبوا الابتكارات الجديدة التي تأتي في طريقكم!".

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الترحيب بعمرو دياب في سوني ميوزك

هو صاحب رؤية موسيقية يتجاوز عمله الحدود الثقافية والأجيال، قال، رئيس شركةفي آسيا والشرق الأوسط: "نحن فخورون بالترحيب بعمرو في سوني ميوزك ومشاركة موسيقاه خارج الشرق الأوسط، ودفع إرثه الموسيقي إلى آفاق أعظم".تهدف هذه الشراكة إلى عرض التراث الموسيقي الغني للشرق الأوسط على المسرح العالمي.وأضاف، المدير العام لشركة سوني ميوزك إنترتينمنت الشرق الأوسط: "إن التأثير الدائم لعمرو دياب على صناعة الموسيقى لا مثيل له. ستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تقديم صوته الفريد لجمهور أوسع وتؤكد التزامنا بتعزيز المواهب الاستثنائية والتميز الإبداعي في جميع أنحاء العالم. ومع توسيع نطاقنا في السوق الشرق أوسطية سريعة النمو، فإن الشراكة مع عمرو دياب تتوافق تمامًا مع رؤيتنا لصناعة الموسيقى في المنطقة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».