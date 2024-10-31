خاص لـ الخليج 365 سلوى محمد علي توضح حقيقة انسحابها من المؤتمر الصحفي لفيلم الفستان الأبيض 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:57 مساءً - حالة من الجدل آثارتها الفنانة سلوى محمد علي، عقب انسحابها من المؤتمر الصحفي لفيلم الفستان الأبيض، الذي أقيم صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر، على هامش فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وفوجيء الحضور أثناء عقد الموتمر الصحفي بإنسحاب الفنانة سلوى محمد علي دون إعلان سبب مغادرتها، ونزولها من المنصة، تاركة الندوة دون أن تعود مجددًا، وتم تداول أخبار تؤكد أن سلوى انسحبت اعتراضا على بعض الأسئلة الموجهة لأبطال الفيلم

سلوى محمد علي: لم أنسحب من المؤتمر الصحفي لفيلم الفستان الأبيض

موقع " الخليج 365" تواصل هاتفيا مع الفنانة سلوى محمد علي لمعرفة حقيقة ما تردد عن انسحابها، حيث أكدت أنها لم تنسحب مثلما روج البعض ، ولكن كل ماحدث إنها شعرت بألم في المعدة وقررت الذهاب إلى دورة المياه وعقب رجوعها، وجدت بأن المؤتمر الصحفي للفيلم قد انتهى.

أضافت: بكل بساطة أنا منسحبتش، أنا روحت دورة المياه ولما رجعت لقيت المؤتمر خلص.

ندوة خاصة لفيلم الفستان الأبيض- تصوير سيد أحمد



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فيلم "الفستان الأبيض"

كان العرض الخاص لفيلم الفستان الأبيض في مهرجان الجونة قد شهد، أمس الأربعاء، حضورا جماهيريا كبيرا ورفع لافتة كامل العدد، حيث ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

"الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال.

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