شكرا لقرائتكم خبر عن كوينتين ترانتينو يشيد بفيلم Joker: Folie à Deux لـ تود فيليبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج العالمى كوينتين تارانتينو أفكاره حول فيلم زميله المخرج تود فيليبس Joker: Folie à Deux، وعلى الرغم من أن الفيلم الذى قام ببطولته خواكين فينيكس وليدى جاجا لم يحقق إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر، ولم يحصل على تقييمات جيدة، لكن أشاد مخرج فيلم Kill Bill تارانتينو بالعمل، قائلاً إنه "أحبه جدا" فى أحدث حلقة من بودكاست بريت إيستون إليس.

تحدث تارانتينو، الذى تجمعه صداقة مع فيليبس على مر السنين عن أفكاره حول فيلمه الجديد قائلا: "ذهبت لمشاهدة Joker: Folie à Deux متوقعًا أن أُعجب بصناعة الفيلم، واعتقدت أننى أمام عمل سيحتوى على تمرينًا فكريًا بعيدًا عن الموضوع الأصلى".

وتابع تارانتينو: "أنا شخص عدمى بما يكفي للاستمتاع بفيلم لا ينجح، لكن Joker: Folie à Deux يشبه فوضى كبيرة، ولم أجده تمرينًا فكريًا، لقد أحببت المشاهد الموسيقية، وتعمقت فيها، واعتقد أن الأغاني كلما كانت أكثر تفاهة، كانت أفضل".

وأكد تارانتينو: "تود فيليبس هو الجوكر الحقيقى، وليس خواكين فينيكس في Joker: Folie à Deux".

وكان قد توقع المراقبون أن يحقق فيلم Joker: Folie à Deux في جميع أنحاء العالم إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار في خلال أول 3 أيام من عرضه.

ولا يُتوقع له أن يحاكي إيرادات الجزء الأول Joker من السلسلة الذي أنتجته شركة Warner Bros عام 2019، والذى صنف كثاني أعلى فيلم مصنف R ربحًا على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.07 مليار دولار، وحصل على 11 ترشيحًا للأوسكار وفاز بجائزتين، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لبطل العمل خواكين فينيكس.

وحقق الجزء الأول من فيلم "Joker" إيرادات تجاوزت التوقعات العالمية حيث حقق 248.2 مليون دولار في 3 خلال 3 أيام.

وكان قد كشف المخرج العالمى تود فيليبس، مخرج فيلم Joker: Folie à Deux، أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلمه الجديد كان يشعر "بالمرض" يوميا، لأنه كان متوترًا للغاية بشأن الغناء مع زميلته وبطلة الفيلم النجمة والمغنية العالمية ليدي جاجا أثناء تصوير فيلم Joker: Folie à Deux.

الفيلم هو متابعة لفيلم Joker لعام 2019، وعرض في دور السينما في 4 أكتوبر الماضى، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى الـ81، وحصل على إشادات كبيرة.