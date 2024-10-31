شكرا لقرائتكم خبر عن من الاختيار لـ وتر حساس.. إنجى المقدم تقدم زوجتين مغايرتين تماماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفنانة انجي مقدم من الممثلات اللاتي دوماً يمتلكن ذكاء في اختيار أدوارهن، وهو ما يحدث حالياً مع عودتها للدراما من خلال دور جديد ومختلف بأحداث مسلسل وتر حساس الذى يعرض على شاشة قناة ON.

إنجي المقدم، والتي غابت عن الدراما منذ مشاركتها بأحداث مسلسل الاختيار في دور زوجة كريم عبد العزيز التي تمر بمنعطفات عديدة عبر رحلة مميزة في حلقات المسلسل تطرقت فيها لبطولات زوجة الضابط التي تعاني من أجل بيتها وقت انشغاله في عمله، بالإضافة لمرورها بأمور صعبة في حياتها من خلال الإصابة بمرض السرطان وانقلاب حياتها رأساً على عقب قبل أن تشفى منها.



الفنانة انجى المقدم

كل ما مرت به إنجي المقدم خلال أحداث مسلسل الاختيار عادت مخالفة له تماماً بدور مغاير عن كل ما سبق وذلك عبر شخصية المحامية التي تعاني مع زوجها في الاستمرار معاً بحياتهما، إذ تبدأ حلقات المسلسل مُسلطة الضوء على أزماتها وعدم قدرتها هي وزوجها – محمد علاء- على العيش سوياً .

هذا بالإضافة إلى أن اقتراب انفصالهما لا يعد الأمر السىء الوحيد الذى يواجه علاقتهما، وإنما ما يدور في الكواليس من إعجاب الزوج ببنت خالة انجي المقدم، ورغبته في الارتباط بها، وهو ما يحصل على الجانب الآخر مع إعجاب هيدي كرم صديقة الزوجة به في خطوط درامية متشابكة تخبىء مفاجآت عديدة في الحلقات المقبلة.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويشارك ببطولته بجانب انجى المقدم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.