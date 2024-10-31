بعد إصابة كندة علوش بالسرطان.. عمرو يوسف يكشف كواليس دعم محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان عمرو يوسف عن الدور الذي لعبه محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في دعمه زوجته كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان.

وقال "يوسف" في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، على هامش كواليس مسرحية "قلبي وأشباحه" في السعودية، أن محمد صلاح كان من أبرز الداعمين له ولزوجته من أجل تخطي محنتها بعد إصابتها مؤخرا.

وأضاف: "الحمد لله أزمة وعدت.. لقينا دعم من ناس كتير ومنهم اللي مشرفنا محمد صلاح أنا بشكره الحقيقة وهو صديق عزيز وراجل محترم وناس كتيرة جدا كانوا داعين لينا".

مسرحية "قلبي وأشباحه" بطولة مي عز الدين، عمرو يوسف، سليمان عيد، حمدي الميرغني، حاتم صلاح، إيمان السيد، شريف البردويلي، كامبا ومحمد ناصر، مروة أنور، دعاء رجب، ابرام سمير.

المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبدالعزيز، وإخراج محمد محمدي.

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