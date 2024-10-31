بـ الشورت .. 30 صورة تبرز أناقة أسماء جلال بفعاليات مهرجان الجونة لدورته السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنان أسماء جلال، على السجادة الحمراء، في فعاليات أيام مهرجان الجونة بدورته السابعة.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات أسماء جلال خلال فعاليات مهرجان الجونة:

تألقت أسماء جلال في فعاليات اليوم الأول من حفل إفتتاح المهرجان، وظهرت بفستان أنيق باللون البيج، ووضعت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

وظهرت أسماء جلال باليوم السابع أثناء حضورها ندوة ضمن فعاليات المهرجان، وظهرت بإطلالة بسيطة ارتدت خلالها بنطلون وتيشرت باللون الأسود.

وخطفت أسماء جلال الأنظار إليها، وذلك أثناء حضورها مؤتمرًا صحفيًا لفيلم "الفستان الأبيض"، في اليوم الثامن بحضور صناعه، صباح اليوم الخميس، وظهرت مرتدية شورت باللون البيج وبدت في قمة الأناقة.

كما ظهرت أسماء جلال اليوم بفستان باللون الأزرق الفاتح "حورية البحر"، أثناء تواجدها فعاليات اليوم الثامن، من مهرجان الجونة بدورته السابعة.

وحصدت إطلالات الفنانة أسماء جلال إشادات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ جمعت بين الشياكة والتناسق.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.