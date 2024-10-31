تفاصيل أول ظهور رسمي لياسمين رئيس بعد الاحتفال بزواجها 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - تألقت الفنانة ياسمين رئيس في حفل العرض الخاص لفيلمها الجديد "الفستان الأبيض" الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ويعتبر هذا الظهور هو الظهور الرسمي الأول لها بعد الاحتفال بزواجها في مايو الماضي.

ياسمين رئيس في مهرجان الجونة

ياسمين رئيس غابت عن حضور حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء الخميس 24 أكتوبر الجاري، لكنها تواجدت منذ اليوم السابع للمهرجان وذلك حتى تلحق بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الفستان الأبيض".

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تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر.

الفيلم يعد أول إنتاج مشترك بين "فيلم كلينك"، للمنتج محمد حفظي، و"ذا بلانيت ستوديوز"، للمنتج طارق نصر، الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، وبطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، مع ظهور خاص لكل من أروى جودة، إنجي أبو السعود، وميمي جمال.

فيلم "الفستان الأبيض"يعتبر المشاركة الثانية لياسمين رئيس في المهرجان بعد عرض فيلمها "قمر 14" ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

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أحدث أعمالها السينمائية

الجدير بالذكر أن ياسمين رئيس تواصل خلال هذه الفترة تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي يحمعها بالفنانين كريم محمود عبدالعزيز، ودينا الشربيني، ويشارك في بطولته مريم الجندي، وحاتم صلاح وآخرون، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.

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