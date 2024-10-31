توبا بويكستون في أحدث ظهور مع ابنتيها التوأم مايا وتوبراك من فرنسا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - أطلت النجمة التركية توبا بويكستون الشهيرة بشخصية لميس في العالم العربي مع ابنتيها التوأم مايا وتوبراك (12 عاماً) ضمن مقطع فيديو نشرته توبا عبر حسابها على إنستغرام، جمعهن بلقطات عفوية من "تروفيل سور مير" التي تقع في منطقة النورماندي في فرنسا حيث كن يستمتعن بعطلتهن.

وظهر أيضاً ببعض اللقطات في الفيديو والد توبا الذي كان يرافقهن في رحلتهن. وكن يسرن برفقته على الشاطىء، مستمتعين بالأجواء العائلية وسحر الطبيعة والهدوء الذي يخيم على المكان.

نشرت توبا بويكتسون فيديو خلال رحلة العائلة إلى النورماندي في فرنسا



شاركت النجمة التركية توبا بويكستون عبر حسابها على إنستغرام فيديو عائلي مع ابنتيها التوأم مايا وتوبراك ووالدها من منطقة النورماندي الواقعة شمال فرنسا.

وكانت توبا بويكستون تسير تحت أشعة الشمس الدافئة على الشاطىء. وأظهرت اللقطات أيضاً ابنتي توبا بويكستون التوأم وهما تلهوان وتركضان سوياً، مع لقطات عدة جمعتهما بوالدتهما وهن يقمن بحركات الوجه العفوية الضاحكة.

واللافت أن توبا بويكستون أطلت من دون أي ماكياج على وجهها. وأثنت التعليقات على جمالها الطبيعي البعيد عن التكلف وأثنوا على إطلالتها البسيطة. وسعد متابعوها أنها تمضي أوقاتاً جميلة مع ابنتيها وشكروها لأنها تشاركهم صورها العائلية. كما لفت متابعوها أن ابنتيها كبرتا وأصبحتا شابتين جميلتين. وجاءت كل التعليقات لتركز على العلاقة الجميلة بين توبا بويكستون وابنتيها معتبرين أنهما تبدوان كصديقتيها. وكانت تسير توبا بويكستون على الشاطىء برفقة ابنتيها ويظهر والدها معهن، وكذلك ظهر معهن وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم. وكان الجد وحفيدته يتفرجان كما يبدو على الصور التي تم التقاطها خلال رحلتهم. كما ضم الفيديو لقطات من منطقة النورماندي السياحية ومعالمها ومبانيها الأثرية.

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توبا بويكستون تقصّ شعرها بنفسها

وكانت النجمة التركية توبا بويكستون فاجأت مؤخراً متابعيها بنشر مقطع فيديو لها من العاصمة الفرنسية باريس، عبر حسابها على إنستغرام وهي تقصّ شعرها بنفسها على وقع أغنية Ho Fatto L'amore Con Me. وهي خطوة جريئة قامت بها النجمة المعروفة والمحبوبة توبا بويكستون والتي تعرف في العالم العربي بـ لميس في المسلسل التركي الشهير "سنوات الضياع".

بدت النجمة التركية توبا بويكستون في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام، واقفة أمام المرآة وهي تحمل مقصاً بيدها وتقصّ خصلات من شعرها. ثم تحمل فرشاة الشعر وتجمع بعضاً من خصلات شعرها وتقصّ أطرافها. ولوهلة أعطت توبا بويكستون الانطباع أنها محترفة بقصّ الشعر وكأنها معتادة دوماً على فعل ذلك، في وقت لم تخشَ أن تقوم بخطأ ما وتفسد قَصَّةَ شعرها.

وكانت توبا بويكستون واثقة مما تقوم به كما لو أنها مزينة شعر محترفة. وكانت تقصّ أطراف شعرها بشكل متساوٍ. ثم قصّت الغرّة بطريقة متدرّجة كمزين الشعر. وفي نهاية المقطع أدارت توبا بويكستون ظهرها للكاميرا لتبرز لمشاهدي الفيديو شكل قَصَّة شعرها الجديدة بعد الانتهاء من قصّه. وأرادت بواسطة هذا الفيديو أن تذكر لمتابعيها أنها من خلال قصّ شعرها تريد العبور لمرحلة جديدة من حياتها وإنهاء ذكريات قديمة تؤلمها. حتى أن تعابير وجهها كانت تميل إلى الحزن نوعاً ما أو التجهم وكأن أمراً ما يشغلها وتريد التخلص منه.

وعلقت توبا بويكستون على الفيديو قائلة:" لا أعرف إذا كنتم قد سمعتم من قبل بذلك، يقولون إن الشَعْرَ يراكم الذكريات. لقد حان الوقت لأقول وداعاً لبعض الذكريات القديمة بالنسبة لي. وإلى ذكريات جديدة". وكتبت توبا بويكستون"باريس. 10-10-2024"

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نبذة عن حياة توبا بويكستون الفنية والخاصة

بدأت توبا بويكستون مشوارها بالتمثيل في عام 2003. حيث ظهرت للمرة الأولى في مسلسل "سلطان مقامي". ولكن بدأت تعرف مع مشاركتها في مسلسل "إكليل الورد" عام 2004 الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان بار التلفزيوني الدولي. نجوميتها الكبرى حصدتها في مسلسل "سنوات الضياع" عام 2005 الذي شكل ظاهرة لدى عرضه في العالم العربي مع تجسيدها شخصية لميس.

وفي نفس العام، لعبت توبا بويكستون دور "آيسون" في فيلم "أبي وابني". كذلك ظهرت توبا بويكستون مع جان كلود فان دام في فيلم "الامتحان" عام 2006، وفي العام 2007 جسدت توبا بويكستون دور عاصي في المسلسل الذي حمل نفس الاسم. وتضاعفت شهرتها عربياً من خلاله بسبب النجاح الذي حققته من جهة والنجاح الذي حققه العمل.

في العام 2010 نالت توبا بويكستون أول بطولة سينمائية مطلقة من خلال فيلم "اسأل قلبك"، لتعود بعدها للدراما التلفزيونية في مسلسلي "بائعة الورد " و"20 دقيقة". وتم ترشيح توبا بويكستون لجائزة إيمي كأول ممثلة تركية. كذلك شاركت في بطولة المسلسلات "العشق الأسود" و"جسور والجميلة" و"ابنة السفير" الجزء الثاني بعد انسحاب الممثلة نسليهان أتاغول بطلة الجزء الأول منه لدواع صحية.

تزوجت توبا بويكستون من الممثل أونور صايلاك في 28 يوليو 2011، في باريس. ورزقا بتوأم أطلقا عليهما اسمي توبراك ومايا في 19 يناير 2012. ولكن زواج توبا بويكستون وأونور صايلاك لم يستمر حيث انفصلا في 5 يونيو 2017.

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