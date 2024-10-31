صناع المسرحية يكشفون سبب تسميتها طالبين القرب ويكشفون عن رأيهم بزواج الممثلات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - تحدث أبطال وصناع مسرحية "طالبين القرب" عن سبب تسميتهم العمل بهذا الاسم، كما كشفوا عن رأيهم بزواج الفنانات أو الممثلات.

صناع مسرحية "طالبين القرب" يكشفون عن سبب تسميتها

كشف صناع وأبطال مسرحية "طالبين القرب" عن سبب تسميتهم للعمل بهذا الاسم مع "سينماتك"، حيث قال الممثل الكويتي حسن البلام : "لأن موضوعنا عن الزواج، وعن التفرقة الطبقية ما بين تجار وفقراء، ولكي نشعر أن الاسم قريب من الزواج أطلقنا عليها طالبين القرب".

وأضاف النجم داود حسين عن تسميه المسرحية: "نتمنى مثلما أطلقنا عليها طالبين القرب، أننا نطلب القرب من جمهور الرياض الجميل العزيز"، وقال فهد البناي مازحًا : "علشان عايزين نتزوج".

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أبطال مسرحية "طالبين القرب" يكشفون رأيهم بزواج الممثلات

وقد كشف صناع مسرحية "طالبين القرب" عن رأيهم بالزواج من الممثلات الأمر الذي يثير ضجة من فترة لأخرى، حيث قال النجم الكويتي حسن البلام :"الممثلة مثل الدكتورة هذه مهنة، وأتوقع عند زواج الممثل من ممثلة زميلته أن يفهما بعض بشكل أكثر عن زواجه من دكتورة أو مهندسة، لجهة الحوار أو التأخير بالبيت، أشياء مثل هذه تذوب وتموت إذا كان الاثنان من نفس المهنة".

وأكمل البلام: "على الزوجة الممثلة أن تحافظ على كيانها وعلى بيتها وتربي أبناءها، قبل التعرض لأي لوم أو أي شيء من قبل الزوج".

كما قالت النجمة البحرينية زهرة عرفات : "الزواج وظيفة مثلما تقومين الصبح تذهبين لعملك وترجعين لمنزلك، هذه أيضًا وظيفتك، وأوقات نشتغل لأكثر من 20 ساعة باليوم وفيه سفر وتنقل، ولكن الأمر من الصعب جدًا التأثير على حياتنا الأسرية، الاجتماعية، الصحية، أو حتى النفسية".

وقالت النجمة العمانية غادة الزدجالي :"الزواج من ممثلة ليس معقداً، نفس المجال فاهمين شغل بعض، دائما في مجال التمثيل ممكن الزوجة يكون عندها شغل متأخر إلى حد ما، فالزوج الممثل سيكون على دراية بذلك وسيكونان متفاهمين لطبيعة شغلهما".

ولكن للممثل فهد البناي رأي آخر مخالف لآراء باقي نجوم العمل، حيث قال : "أنا عن نفسي أرفض الزواج من ممثلة، أنا أفضل أن أعود المنزل أجد زوجتي متواجدة، أشعر بوجود إشكالية وأشعر من ضرورة وجود أحدهما بالمنزل هذا الأساس".

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عرض مسرحية "طالبين القرب" ضمن فعاليات موسم الرياض

وتعرض حاليًا مسرحية "طالبين القرب" على مسرح بكر الشدي بـ موسم الرياض، على مدى 12 يوماً، حيث بدأ أول عرض لها في 22 أكتوبر وسيستمر إلى 2 نوفمبر.

"طالبين القرب" هي مسرحية اجتماعية كوميدية، قُدمت أول عروضها بالكويت في أول أيام عيد الفطر 2024، وكذلك تم تقديم عروض جديدة لها بعيد الأضحى المبارك، وهي من إخراج عبدالله البدر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد العوضي ومريم نصير، ومن بطولة كل من الفنان داود حسين، حسن البلام، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، غادة الزدجالي، نوف السلطان، علي الحسيني، وخالد السجاري.

وتدور قصة المسرحية حول محاولة شاب وشابة تتويج علاقة حبهما بالزواج، لكن تحدث بعض المشاكل الأسرية التي تقف عقبة كبيرة أمامهما ويحاولان اجتيازها. ومع وصول المأذون لإتمام إجراءات الزواج، يسترجع معهما بعض قصص الحب الخالدة التي لم تكتمل بالزواج، وكيف كان يعاني العشاق منذ قديم الأزل بسبب العراقيل الاجتماعية.

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