المؤلفة والمخرج جيلان عوف: كتبت 16مسودة لفيلم الفستان الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - حضر صناع فيلم "الفستان الأبيض" مؤتمرًا صحفيًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث شهد المؤتمر حضور مؤلفة الفيلم ومخرجته جيلان عوف، وبطلات الفيلم ياسمين رئيس والفنانة أسماء جلال، والمنتج محمد حفظي، المنتج المشارك طارق نصر، و الممثلة إنجي أبو السعود.

وأعربت مؤلفة ومخرجة الفيلم جيلان عوف، عن سعادتها بالتجربة التي خاضتها في فيلم " الفستان الأبيض"، الذي يعد أول فيلم روائي طويل لها بعد سلسلة من الأفلام القصيرة.

الفستان الأبيض أول فيلم روائي طويل لجيلان عوف

وأشارت "جيلان"، إلى أنها بذلت مجهودا كبيرا في كتابة سيناريو العمل والذي وصلت من خلاله إلى أكثر من مسودة، لتستقر على النسخة ال 16 منها وهى التي تم عرضها.

وأضافت، من بين الأشياء التي كانت ترغب في إظهارها بجانب رحلة التحديات التي خاضتها بطلات العمل، هو توثيق المدينة من خلال تقديم صورة مختلفة عن القاهرة، لذلك تم تصوير معظم المشاهد في أماكن خارجية، مكملة " الطريقة ده أظهرت واقع ملموس وحي للفيلم.

فيلم الفستان الأبيض

وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

"الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال.

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