عمرو مصطفى يطرح كليب "معرفش ينساني" مع كلمات تعكس مشاعر الحب والخيانة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري عمرو مصطفى الفيديو كليب الخاص بأغنيته "معرفش ينساني" ، وهي من كلمات : ربيع السيوفي، والحان وغناء : عمرو مصطفى

وتقول بعض كلمات الاغنية : "​​​​​​وقال ماعرفش ينساني

ومارتحش لحبيب تاني رجع ليا . . ولعينيا

ماليه الشوق راجع يحلف بأيامي

وشفته بيبكى قدامي

ويشكيلى عذاب خلى

ضميرهُ يفوق

سيبتهُ وانا بقول يا خسارة

الدنيا صحيح دوارة

ودى غلطة مين لو فاكر

انى مستنيه

حبنا بإيديه بقى ماضى

وطبيعى انساه .. ده العادي

واهو شاف بعينيه الدنيا ماوقفتش عليه"

الأغنية تدور حول قصة حب ماضي تتخللها مشاعر الخيانة والنسيان، حيث يعبر الراوي عن حبه القديم الذي عاد طالباً الصفح بعد أن جرب الفراق وعانى من تبعاته، الكليب يضيف بعداً بصرياً للأغنية، مما يعزز من تأثيرها العاطفي ويجعلها تلامس مشاعر الجمهور بواقعية وإحساس عميق.



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