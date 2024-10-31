تارا عماد تنضم إلى بطولة فيلم " لأول مرة " الى جانب عمر الشناوي

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة المصرية تارا عماد إلى بطولة فيلم " لأول مرة " الذي يجمعها بالممثل عمر الشناوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويأتي بعد نجاح عمر الشناوي في عدة أعمال خلال عام 2024، أبرزها مسلسل "الوصفة السحرية" الذي شارك فيه مع شيري عادل، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "الحشاشين" خلال شهر رمضان الماضي.

أما تارا عماد، فقد كان آخر أعمالها في رمضان 2024 من خلال مسلسل "جودر"، الذي تدور أحداثه في إطار خيالي وفانتازي مستلهم من حكايات شهرزاد للملك شهريار، يحكي المسلسل قصة "جودر ابن عمر المصري" وصراعه مع العدو "شمعون" حيث يواجه تحدياً لكشف لغز كبير والوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة، يشاركها البطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

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