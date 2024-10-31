شكرا لقرائتكم خبر عن منير ينعى حسن يوسف ومصطفى فهمى رغم تواجده بالمستشفى لإجراء فحوصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الكبير محمد منير على نعى الفنانين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمى، اللذان رحلا عن عالمنا خلال الساعات الماضية، وذلك على الرغم من تواجده داخل أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة.

وكتب محمد منير عبر حسابه على موقع "x": "بين فتى الشاشة الشقى وصديق العمر، رحم الله الفنانين حسن يوسف ومصطفى فهمى، وألهم ذويهما الصبر والسلوان".



محمد منير

وكان الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضى عن عمر ناهز 90 عاما، تاركا ورائه مسيرة فنية كبيرة، وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور أسرته وأصدقائه المقربين.

أما الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس بعد صراعه مع مرض السرطان، وشيعت جنازته ظهر أمس من مسجد النيل بالدقي، ودفن بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر.

وكانت أسرة الكينج محمد منير أكدت أنه بخير وقريبا سيستعيد نشاطه بعد تعرضه لحاله إجهاد بدنى بسبب الجهد الكبير الذى بذله الأيام الماضية بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد، وأيضا حرصه الشديد على المشاركة فى احتفالات أكتوبر، وهو أمر استلزم دخوله برغبته للمستشفى قبل يومين للاطمئنان على حالته وإجراء فحوصات طبية.

وأشارت أسرة النجم الكبير محمد منير إلى أنه بخير ومحاط بكامل عائلته، إلى جانب أنه يتلقى كل الرعاية من الطاقم الطبى فى المستشفى الذى أجرى فيه الفحوصات الطبية قبل يومين، مؤكدة أنه سيكون فى منزله خلال أيام؛ لاستكمال تسجيل باقى أغانى ألبومه الجديد الذى يضم أغانى كلها بهجة وسعادة وأغانى عن مواضيع مختلفة تلمس أحاسيس الناس.