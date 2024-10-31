شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدات وتر حساس تتخطى الـ15.6 مليون بعد عرض 4 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مسلسل وتر حساس بطولة النجمة صبا مبارك بعد انطلاق عرضه بداية من الأحد الماضي على شاشة قناة on، حاصدا إشادات واسعة من الجمهور، كما تخطى إجمالي مشاهدات الأربع حلقات التي تم عرضها الـ 15.6 مليون مشاهدة، محتلا المركز الثاني في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر.



وتر حساس

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

يذكر أن صبا مبارك قدمت فى رمضان الماضي "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.