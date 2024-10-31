شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمى الأحد بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الفنان حسين فهمي العزاء في شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا صباح أمس يوم الأحد المقبل من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ودخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

