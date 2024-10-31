شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس: دخلت عالم الإنتاج لأكون جزءا من المشروعات التى أتمنى تقديمها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة ياسمين رئيس، خلال المؤتمر الصحفى لفيلم "الفستان الأبيض"، المقام حاليا خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، أن شخصية وردة التى قدمتها فى الفيلم مختلفة تماما عن هيام التى جسدتها فى فيلم "فتاة المصنع" مع المخرج محمد خان من ناحية التعليم والوضع الاجتماعى، لافتة أن الربط بين الشخصيتين أسعدها وتراه أمراً جيداً.

وأشارت ياسمين رئيس إلى أن لديها مشكلة فى تصنيف الناس ما بين شعبى وراقى، لأنها ترى أن ذلك غير موجود، حيث إن شخصية وردة فى الفيلم لم تكن شعبية، لكن تحولت مع الوقت إلى ذلك، مشيرة إلى "توثيق المدينة فى الفستان الأبيض وهذا لم أشاهده إلا مع المخرجين الكبار لأن هذه المشاهد التى تنقل صورة الشوارع والمبانى تعيش كثيراً وعن نفسى أحب هذه الأمور وأقدرها كثيراً".

وكشفت ياسمين رئيس عن مشاركتها فى إنتاج فيلم "الفستان الأبيض" وقرارها باستمرار تجربتها فى الإنتاج بتدشين شركة إنتاج لإنتاج أفلام بالكامل قريبا موضحة: "مع تواجدى فى التمثيل لفترة طويلة أصبحت أفهم أكثر أن وجودى ليس كممثلة فقط، لكن اكتشفت وجود جزء تجارى أيضاً ووجدت أنى استثمر فى الأعمال اللي أنا نفسى أعملها وأبقى جزء منها، خصوصا أن كل ما الممثل يشتغل أجره يزيد ويكون حِمل على شركة الإنتاج، ولن يأتون لكى وأنا أريد أن أبقى جزءا من سيناريوهات وأعملها".

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض عن فقدان وردة (ياسمين رئيس) لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، مما أدى إلى رحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوى محمد على ولبنى ونس وأروي جوده وإنجي أبو السعود وميمي جمال. ومدير التصوير عمر أبو دومة وتصميم أزياء لريم العدل وموسيقى تصويرية خالد حماد.



ياسمين رئيس وأبطال فيلم الفستان الأبيض