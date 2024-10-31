شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ابتعد الفنان الراحل مصطفى فهمى عن السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل النجم مصطفى فهمى، أمس الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، وفي شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

وفى لقاء سابق للنجم مصطفى فهمى، تحدث عن عدم استخدامه للسوشيال ميديا، قائلا: "ماليش فى السوشيال ميديا خالص لأنه كارثة ولا عندى فيس بوك ولا إنستجرام أخرى واتس آب وأرسل رسائل ولا بتابع السوشيال ميديا من الأساس وبشوف أن انزل صورة وأنا قاعد بأكل ليه كده أنت دخلت فى حياتى الشخصية العملية وكده يبقى مليش حياة خاصة وطبعا الكلام ده مرفوض".

جدير بالذكر أن الفنان الراحل مصطفى فهمي، بدأ مسيرته الفنية ضمن فريق تصوير فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974، وفي نفس العام خاض أول تجاربه أمام الكاميرا في فيلم "أين عقلي" مع سعاد حسني ورشدي أباظة ومحمود ياسين، ثم انطلق في عالم الفن فقدم مجموعة من أهم الأفلام مع كبار النجوم، منها أفلام موعد مع القدر، أيام في الحلال، قمر الزمان، الرحمة يا ناس، سأعود بلا دموع، العاشقة، الندم، البنت اللي قالت لأ، المليونيرة النشالة، امرأة في دمي، امرأة قتلها الحب، عذراء ولكن، بنت غير كل البنات، أين عقلي، نبتدي منين الحكاية وهكذا الأيام، وكانت آخر أعماله السينمائية من خلال فيلمي السرب وأهل الكهف.

كما قدم مصطفى فهمي مجموعة كبيرة من السهرات التليفزيونية الناجحة منها "باب النجار" مع دينا عبدالله ويسري مصطفى، تأليف فتحي سعد، وإخراج حسن بشير، وسهرة "الفراشة" بطولة ليلى علوي، إلهام شاهين، تأليف إبراهيم الجرواني وإخراج فايز حجاب.

كما قدم الراحل مصطفى فهمي العديد من المسلسلات الدرامية التي كان لها تأثيرا كبيرا لدى الجمهور في العالم العربي منها دموع في عيون وقحة، الحب وأشياء أخرى، الحفار، حياة الجوهري، مشوار امرأة، قصة الأمس، قضية معالي الوزيرة، مملكة يوسف المغربي، مليكة، الحرير المخملي، ومأمون وشركاه.