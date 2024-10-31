شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي عصام يوسف يكشف حالة فريق عمل برنامج "العباقرة" بعد تعرضهم لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي عصام يوسف مقدم برنامج "العباقرة قادرون باختلاف" الذي يعرض عبر شاشة قناة الحياة، تفاصيل الحالة الصحية لـ فريق عمل البرنامج بعد تعرضهم لحادث فى مدينة 6 أكتوبر.

وقال عصام يوسف لـ ”الخليج 365” إن فريق عمل البرنامج بخير، وأنه كان مجرد حادثا بسيطا، وتعرضوا لكدمات وإصابات خفيفة، ولكنهم جميعا بخير، ومن المقرر أن يعودوا لتصوير البرنامج الأسبوع المقبل.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث على الطريق بـ مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى لانقلاب السيارة أعلى الطريق وإصابة 8 أشخاص.