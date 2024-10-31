20 صورة لـ منة شلبي بفستان ساحر في الجونة ارتدته قبلها عارضة أزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

كعادتها، خطفت الفنانة منة شلبي الأنظار بإطلالتها الأنيقة في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت بفستان مخملي أسود في الجزء العلوي، مع تنورة واسعة بألوان زاهية من البنفسجي والأخضر.

واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعرها منسدلة على الجانبين.

لكن المذيعة وعارضة الأزياء لبنانية أنابيلا هلال كانت قد سبقت منة شلبي وارتدت نفس الفستان في حفل توزيع جوائز Joy Awards في يناير الماضي.

ووصف ناقد الموضة الشهير باتريك خليل عبر صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب" إطلالة أنابيلا بأنها أنيقة للغاية، بينما اعتبر أن الفستان لا يتناسب مع جسم منة وقصة شعرها القصير.

أوضح "باتريك" في تحليله أن قوام أنابيلا الممشوق يتناسب بشكل أفضل مع تصميم الفستان الواسع، أما منة شلبي، فبسبب قصتها القصيرة وقوامها، يبدو الفستان عليها وكأنه كبير الحجم وغير ملائم.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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