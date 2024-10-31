ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية آية سماحة باخر إطلالتها على الجمهور من خلال جموعة صور شاركتها عبر حساها الخاص ظهرت فيها بإطلالة بغاية الاناقة و شواكة حيث كانت ترتدي بدلة رسمية شيك رائعة، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، عايدت الممثلة المصرية آية سماحة شقيقتها منة في يوم ميلادها من خلال مجموعة صور مميزة تجمعهما شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرتا فيها منذ الطفولة و حتى الآن، و علقت عليهاب بالقول : "عيد ميلادك دة احلى عيد، اول صاحبة ليا و اول حضن بجد واحلى واحدة في الكوكب، بحبك يا مانجتي".
كانت هذه تفاصيل خبر بلوك شيك رائع.. آية سماحة تتالق باناقتها و تبرز انوثتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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