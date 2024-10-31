بلوك شيك رائع.. آية سماحة تتالق باناقتها و تبرز انوثتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية آية سماحة باخر إطلالتها على الجمهور من خلال جموعة صور شاركتها عبر حساها الخاص ظهرت فيها بإطلالة بغاية الاناقة و شواكة حيث كانت ترتدي بدلة رسمية شيك رائعة، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، عايدت الممثلة المصرية آية سماحة شقيقتها منة في يوم ميلادها من خلال مجموعة صور مميزة تجمعهما شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرتا فيها منذ الطفولة و حتى الآن، و علقت عليهاب بالقول : "عيد ميلادك دة احلى عيد، اول صاحبة ليا و اول حضن بجد واحلى واحدة في الكوكب، بحبك يا مانجتي".

