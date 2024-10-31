شعر مايا رعيدي ليس بالمثالية التي تبدو لكم .. وهكذا تصرفت لتخبئ الأمر

ميرنا وليد - بيروت - نشر ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهرها وهي بشعر متعب جداً وأنها اعتمدت لوك جديد بقصة شعر جديد تظهره أكثر حياة.



وكتبت رعيدي في التعليق على الفيديو أنها تنصح نفسها بالمزيد من قصات الشعر وأشارت أنها تريد المحافظة على أكثر قدر ممكن طول شعرها لذلك قامت بهذه القصة.

وكانت قد شاركت رعيدي الجمهور، مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها شهر العسل الرائع الذي أمضته في إيطاليا مع زوجها السيد شريف فهمي كراغولا.

وقد خطفت مايا الأنظار بإطلالاتها، وبالصور الجميلة التي شاركتها، كما هنأها الجمهور على إختيارها الموفق للوجهة السياحية.

وكانت قد احتفلت مايا رعيدي بزفافها للمرة الثانية من شريف فهمي كراغولا في اليونان، في الملعب الأولمبي حيث جمعت أفراد العائلة والأصدقاء. وتألقت العروس بفستان رائع من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة، وكانت المفاجأة أن الفنان المصري عمرو دياب هو من أحيا حفل الزفاف، وقدم باقة من أجمل أغنياته.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو من حفل الزفاف، وتغزل الجمهور بالعروس وجمالها، وباركوا لها على هذه الخطوة اللافتة في حياتها.

يذكر أن الثنائي كانت قد تزوج في شهر أيار/مايو الماضي في لندن، وأقاما حينها حفل عشاء مصغر.