شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تزين قائمة المكرمين بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا في حفل افتتاحه يوم الأحد المقبل بالعين السخنة الفنانة الكبيرة سوسن بدر تقديرا لمشوارها السينمائي الحافل ولدعمها المتواصل للأفلام القصيرة ولمشروعات طلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية .

وأعربت سوسن بدر عن سعادتها بالتكريم من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا وهي نوعية من الأفلام أخذت مساحة كبيرة من المشاهدات عبر المنصات الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا.

وقالت: إنها تحرص على المشاركة في مشروعات تخرج طلبة معهد السينما كنوع من الدعم ولإيمانها أن المواهب الصاعدة تحتاج لمن يأخذ بيدها في بداية مشوارها وذكرت أنها فخورة بالأفلام القصيرة التي شاركت بها وجميعها كانت مع مواهب حقيقية.

ومن جانبه شدد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان على أهمية تكريم الفنانة الكبيرة سوسن بدر، قائلا: إن المهرجان يفتخر بتكريم قامة وقيمة فنية عظيمة قدمت للفن الكثير والكثير خاصة في مجال الأفلام القصيرة ومشروعات تخرج الطلبة.

وذكر أن المهرجان يعقد في صباح يومه الثاني ندوة تكريميه للفنانة الكبيرة سوسن بدر التي حرصت على الحضور رغم ارتباطها بالسفر للمشاركة في تحكيم مهرجان البحرين السينمائي الدولي .

وقال السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان: إن المهرجان يكرم أصحاب العطاء الفني الكبير وفي مقدمتهم الفنانة الكبيرة سوسن بدر صاحبة الأيادي البيضاء على مشروعات تخرج الطلبة رغم نجوميتها التي حققتها عبر مشوارها المسرحي والتليفزيوني والسينمائي لم تبخل بالمشاركة في مشروعاتهم وأعطتهم ثقلا فنيا وهم في بداية مشوارهم العملي.