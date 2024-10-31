شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بالطو يعود لقائمة الأكثر مشاهدة في مصر على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مسلسل بالطو بطولة الفنان الشاب عصام عمر إلى قائمة مسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it، حيث حصد المركز الخامس في القائمة، وتصدر المركز الأول مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوى، ومسلسل تيتا زوزو بطولة اسعاد يونس، ومسلسل برغم القانون بطولة ايمان العاصى

بالطو، مسلسل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، ومن بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومى فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى.

بالطو تدور أحداثه فى إطار كوميدى خلال قصة الطبيب عاطف ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا فى أحد المراكز الطبية فى قرية ريفية بمحافظة كفر الشيخ، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله لكن يتفاجأ بأنه أصبح مدير الوحدة الصحية بعد وفاة المدير الرئيسى ليمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

كما أعلنت منصة watch it الإلكترونية عن أحدث أعمالها الدرامية، والذي يحمل اسم "كارثة طبيعية"، من إخراج حسام حامد، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، عبر صفحتها على "إنستجرام".

ونشرت الصفحة الرسمية لـ watch it، صورة "كلاكيت" المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، "كارثة طبيعية، من إنتاجات WATCH IT الأصلية.. قريبًا وحصريا، شاركونا توقعاتكم لقصة المسلسل؟"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.



