شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الكينج: محمد منير بخير وسيستعيد نشاطه قريبا بعد انتهائه من الفحوصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أسرة الكينج محمد منير أنه بخير وقريبا سيستعيد نشاطه بعد تعرضه لحاله إجهاد بدنى بسبب الجهد الكبير الذى بذله الأيام الماضية بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد، وأيضا حرصه الشديد على المشاركة فى احتفالات أكتوبر، وهو أمر استلزم دخوله برغبته للمستشفى قبل يومين للاطمئنان على حالته وإجراء فحوصات طبية.

وأشارت أسرة النجم الكبير محمد منير إلى أنه بخير ومحاط بكامل عائلته، إلى جانب أنه يتلقى كل الرعاية من الطاقم الطبى فى المستشفى الذى أجرى فيه الفحوصات الطبية قبل يومين، مؤكدة أنه سيكون فى منزله خلال أيام؛ لاستكمال تسجيل باقى أغانى ألبومه الجديد الذى يضم أغانى كلها بهجة وسعادة وأغانى عن مواضيع مختلفة تلمس أحاسيس الناس.

وكان الظهور الأخير للكينج أثناء حضوره عزاء والدة الفنان أحمد عصام، وحرصه على الوقوف بجانبه ومساندته واستقبال المعزيين معه.

كما شارك الكينج محمد منير يوم السبت الماضى فى احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقدم ديو غنائى مع النجمة أنغام، معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة فى هذا الحدث، حيث قال فى تصريح سابق لـ"الخليج 365": "أنا فى غاية السعادة بالغناء فى هذا الحفل أمام السيد الرئيس، وخاصة بشكر الرئيس لى، وسعيد بلقائه".