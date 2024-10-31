شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية يستقبلون مهرجانات مسرحية دولية ومحلية والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل شهر نوفمبر ثلاث مهرجانات مسرحية دولية ومحلية بثلاث محافظات مختلفة، وهم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمحافظة شرم الشيخ وبرئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ومهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بالقاهرة برئاسة الدكتورة داليا همام، ومهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية برئاسة محمد الشحات والذي أسسه المخرج محمد مرسي.

ثلاث مهرجانات مختلفة في نوعها تضم فعاليات كبيرة، فإذا ألقينا نظرة سريعة عليهم سنجد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، سيقام خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر، وتعد هذه هي الدورة التاسعة له وتحمل اسم الفنان الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وأثبت المهرجان خلال الثمان دورات السابقة نجاحه الكبير وتميزه بين باقي المهرجانات، حيث أنه معني بالشباب في المقام الأول، ويضم عدة مسابقات هي مسابقة العروض الكبرى، ومسابقة عروض مسرح الشارع، ومسابقة عروض المونودراما، ولأول مرة في هذه الدورة يضم مسابقة مسرح الطفل والنشء، وبجانب المسابقات دائما يعمل مؤسس المهرجان ورئيسه مازن الغرباوي وكذلك مديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وباقي أعضاء اللجنة العليا، علي إختيار مكرمين في كل دورة علي مستوى الدول العربية والعالمية مما أثروا الحياة المسرحية، هذا بجانب لورش مسرحية فريدة من نوعها في كل عناصر المسرح.

أما مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي الذي ترأسه الدكتورة داليا همام، والذي من المقرر إقامته خلال الفترة من 10 وحتى 14 نوفمبر، فتعد تلك هي الدورة الثانية منه، ويبدو أن تلك الدورة مليئة بالمفاجأت، فهذا المهرجان له خصوصية كذلك لأنه موجه للطفل، وتحمل تلك الدورة اسم العظيم الراحل عبد المنعم مدبولي، كما سيتم تكريم عدد من الأسماء الامعة التي أضافت سماء الفن المسرحي في مصر والدول العربية لعل أبرزهم الفنان الكبير رشوان توفيق، والحقيقة أن مايميز هذا المهرجان كذلك أنه لا يضم مسابقات لعروض مسرحية فقط بل ضم كذلك مسابقة للرسم خاصة بالأطفال، ومسابقة للقصة القصيرة، كما اختارت الدكتورة داليا همام الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون لتكون الرئيس الشرفي للمهرجان، ولم نستطع أن نغفل الورش التي ستقدم خصيصاً للطفل خلال فعاليات المهرجان.

وهناك كذلك مهرجان الحرية للإبداع، والذي سيقام في محافظة الإسكندرية في الفترة من 1 وحتى 8 نوفمبر، وقام بتأسيسه الفنان محمد مرسي، ويرأسه الفنان محمد شحاتة، وتحمل تلك الدورة اسم المخرج الكبير خالد جلال، وأعلنت ادارة المهرجان عن تكريم عدد كبير من الفنانين ومنهم الفنان القدير حمدي أبو العلا، الدكتورة إنجي البستاوي، الفنان أحمد حسني، الفنان إيهاب مبروك، الدكتور وليد قانوش، والفنان أحمد اسماعيل، وتقديراً لاسمين كبار في عالم الفن قررت ادارة المهرجان أن تطلق اسم الفنان الدكتور الراحل علاء عبد العزيز على الجائزة الكبرى لأفضل عرض، وأطلقت اسم الفنان الراحل عثمان محمد علي على جائزة أفضل ممثل.