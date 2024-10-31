شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح يحتفلان بعرض الفستان الأبيض بمهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل كل من ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وأروى جودة وسلوى محمد على وإنجى أبو السعود، بعرض فيلم "الفستان الأبيض" فى عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة.

كما حضر كل من بشرى وزوجها، سمية الألفى، بسنت صيام، داليا مصطفى، لقاء الخميسى، كريمة منصور، فاطمة ناصر، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، نينا مغربي، محمود ياسين جونيور، المخرج يسرى نصر الله، أحمد داش، سارة عبد الرحمن، ياسمينا العبد، ملك بدوي، جيهان خليل، ميساء مغربي، أمينة خليل، آية عبد الرازق، آية سماحة، ركين سعد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وداليا شوقي، آسر ياسين وزوجته، هنادى مهنا، إنجى علاء، أحمد مجدى، رانيا محمود ياسين، صدقي صخر، المطرب أبو وزوجته.

وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

الجدير بالذكر أن فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



أحمد خالد صالح وياسمين رئيس وأسماء جلال 2



أحمد خالد صالح وياسمين رئيس وأسماء جلال



أحمد خالد صالح



أروى جودة (1)



أروى جودة (2)



أروى جودة (3)



أسر ياسين وزوجتة



أسماء جلال مهرجان الجونة



أسماء جلال



الفنانة أسماء جلال (1)



الفنانة أسماء جلال (2)



الفنانة أسماء جلال (3)



أمينة خليل (1)



أمينة خليل (2)



أمينة خليل (3)



أية سماحة (1)



أية سماحة (2)



بسنت شوقى (1)



بسنت شوقى (2)



بسنت شوقى (3)



داليا شوقى (1)



داليا شوقى (2)



داليا شوقى (3)



داليا شوقى (4)



داليا شوقى (5)



داليا شوقى (6)



داليا شوقى (7)



داليا مصطفى (1)



داليا مصطفى (2)



داليا مصطفى (3)



سلوى محمد على



سيد رجب (1)



سيد رجب (2)



صبحى صخر



مايان السيد مهرجان الجونة



مايان السيد



مايان



هنادى مهنا (1)



هنادى مهنا (2)



هنادى مهنا وأحمد خالد صالح



ياسمين رئيس



ياسيمن رئيس



جى أبو السعود تحمل علامة المقاومة



جى أبو السعود تحمل علامة المقاومة