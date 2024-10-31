شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى: بحب أنوع في اختياراتى وأقدم كل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المطربة هايدى موسى، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن أحدث أعمالها بعنوان لسه صبية وأكثر لون غنائى تحبه.

وقالت هايدى موسى:" هذا العام كنت عاوزه أقدم كل أنواع الغناء وليس لون واحد فقط وبنزل الأغنية وبحب أشوف رد فعل الجمهور وبكون سعيدة به وتعليقاتهم وردود أفعالهم بحب أقدم كل حاجة جديدة".

وأغنية "لسه صبية" باللهجة البدوية أو "السيناوية"،عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجددًا من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الحديث وهي بتوقيع المخرجة بتول عرفة.

صُورت أغنية "لسه صبية" تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في صحراء سيناء تحت درجة حرارة مرتفعة اضافة الى اظهار بعض المشاهد من الفيوم حيث كانت الأجواء والمشاهد مختلفة وجديدة، وظهرت هايدي موسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة، حيث ظهرت بإطلالة بدوية تناسبت مع أجواء الأغنية وتأتي الأغنية استكمالا للمشروع الذي تعاقدت فيه المخرجة المصرية بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد، لتقديم عدد من الكليبات الغنائية في محافظات مصر، تظهر جمال وتنوع وثراء طبيعة محافظات مصر المختلفة، وهو مشروع بتول عرفة الذي بدأت فيه بالفعل من خلال كليب مصطفي قمر "صناعة مصرية" والتي صورته في الإسكندرية.

أغنية "لسه صبية" من كلمات عصام شعبان وألحان مصطفى غانم وتوزيع مصطفى رؤوف، وإنتاج فهد الزاهد - لايف ستايلز ستوديوز.