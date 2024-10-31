شكرا لقرائتكم خبر عن قام بدور شخصية بارزة.. فيلم السرب آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الكبير مصطفى فهمى شقيق الفنان حسين فهمى، والذى توفى بعد صراع مع المرض الفترة الماضية، ويعد مصطفى فهمى أحد جانات السينما المصرية لما يتمتع به من مواصفات الرجل المميزة والجذاب .

ويتمتع مصطفى فهمى بمسيرة سينمائية وتليفزيونية ضخمة من الأعمال، حيث كان آخر أعمال الفنان مصطفى فهمى فيلم "السرب" بطولة النجم أحمد السقا، والذى عرض الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيراً وقت عرضه وحقق أرقاما قياسية، وجسد فهمى خلال العمل شخصية رئيس المخابرات العامة في أحداث الفيلم .

السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

يشار إلى أن مصطفى فهمى بدأ مسيرته الفنية ضمن فريق تصوير فيلم "أميرة حبي أنا" عام ١٩٧٤، وفي نفس العام خاض أول تجاربه أمام الكاميرا في فيلم "أين عقلي" مع سعاد حسني ورشدي أباظة ومحمود ياسين، ثم انطلق في عالم الفن فقدم مجموعة من أهم الأفلام مع كبار النجوم، منها أفلام موعد مع القدر، أيام في الحلال، قمر الزمان، الرحمة يا ناس، سأعود بلا دموع، العاشقة، الندم، البنت اللي قالت لأ، المليونيرة النشالة، امرأة في دمي، امرأة قتلها الحب، عذراء ولكن، بنت غير كل البنات، أين عقلي، نبتدي منين الحكاية وهكذا الأيام، وكانت آخر أعماله السينمائية من خلال فيلمي السرب وأهل الكهف.

كما قدم مصطفى فهمي مجموعة كبيرة من السهرات التليفزيونية الناجحة منها "باب النجار" مع دينا عبدالله ويسري مصطفى، تأليف فتحي سعد، وإخراج حسن بشير، وسهرة "الفراشة" بطولة ليلى علوي، إلهام شاهين، تأليف إبراهيم الجرواني وإخراج فايز حجاب.

كما قدم الراحل مصطفى فهمي العديد من المسلسلات الدرامية التي كان لها تأثيرا كبيرا لدى الجمهور في العالم العربي منها دموع في عيون وقحة، الحب وأشياء أخرى، الحفار، حياة الجوهري، مشوار امرأة، قصة الأمس، قضية معالي الوزيرة، مملكة يوسف المغربي، مليكة، الحرير المخملي، ومأمون وشركاه.

