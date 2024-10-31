شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 29.. إحالة نور محمود للتحقيق بسبب تحليل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثًا مختلفة، حيث أبلغت إدارة الشركة التي يعمل بها سيف – نور محمود إنه محال إلى التحقيق بسبب تحليلة عينة المخدرات، وذلك على مرجيعة الفيديو الذى صوره له أحد العمال الذى كان يعمل معه وطرده سيف في الفترة الأخيرة، حيث قررت الشرطة إيقافه عن العمل لانتظار نتيجة التحقيق .

كما شهدت الحلقة ايضاً اتفاق مدير شركة الـ ai على تثبيت رشدى بأحاسيسه الجديدة مع البشر حتى يكون نجاح كبير في تلك الصفقة الالكترونية .

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.