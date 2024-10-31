شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تعود لاستئناف تحضيرات مسلسلها لام شمسية للعرض في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة أمينة خليل لاستئناف التحضيرات والاستعدادات لمسلسلها الجديد لام شمسية، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وإخراج كريم الشناوى وتأليف مريم ناعوم، وذلك بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة حيث تتواجد أمينة والمخرج كريم الشناوى في المهرجان، حيث حضرت أمينة أغلب الأفلام وشاركت في إحدى الندوات الفنية خلال المهرجان، كما شارك المخرج كريم الشناوى في ندوة فنية تحدث من خلالها عن صناعة السينما بوجه عام .

وتعاقد النجم أحمد السعدنى على المشاركة في بطولة مسلسل لام شسمية لـ أمينة خليل ، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن باقى أسماء الممثلين الفترة المقبلة تمهيدًا للبدء في تصوير العمل.

وفى السياق ذاته، يواصل المخرج كريم الشناوى التحضيرات والاستعدادت للعمل، الذى يعد أحد أبرز الأعمال في رمضان المقبل، من خلال عناصره المميزة سواء على مستوى القصة أو الإخراج أو اختيار الممثلين بشكل جيد، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كافة تفاصيل المسلسل .